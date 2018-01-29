В Рязани «ГАЗель» протаранила легковушку, пострадал ребенок. Фото

В воскресенье, 28 января, на улице Промышленной произошла авария с участием «ГАЗели» и Nissan March. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, напротив дома №1-б грузовик протаранил иномарку под управлением 24-летней девушки. Сразу после столкновения водитель «ГАЗели» скрылся с места происшествия, его разыскивает полицейские.
В результате ДТП пострадали водитель Nissan и ее двухлетний пассажир. С полученными ушибами они обращались за помощью в больницу. В ГИБДД отметили, что жизнь ребенку спасло детское кресло.