В Рязани ищут пропавшую по пути на электричку москвичку

В Рязани ищут 79-летнюю Людмилу Баулину из Московской области. Информацию опубликовали в группе «
Пенсионерка пропала 30 декабря 2017 года. В последний раз Баулину видели на автобусной остановке в Михнево, она направлялась на электричку, в сторону Павелецкого вокзала. С тех пор местонахождение женщины неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.
Одежда: дубленка серо-синяя с золотыми пряжками, темная юбка, черные сапоги.
С собой: сумка-тележка на колесиках.
Всем, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: