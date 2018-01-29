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9:38, 29 января 2018 881
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В Рязани ищут пропавшую по пути на электричку москвичку

В Рязани ищут пропавшую по пути на электричку москвичку

В Рязани ищут 79-летнюю Людмилу Баулину из Московской области. Информацию опубликовали в группе «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Пенсионерка пропала 30 декабря 2017 года. В последний раз Баулину видели на автобусной остановке в Михнево, она направлялась на электричку, в сторону Павелецкого вокзала. С тех пор местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: дубленка серо-синяя с золотыми пряжками, темная юбка, черные сапоги.

С собой: сумка-тележка на колесиках.

Всем, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: +7 (929) 569-21-82, 8 800 700 54 52, 112.


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