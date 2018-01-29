В Рязань привезли выставку фотографий с девятнадцати Олимпиад. Фоторепортаж

В Рязани открылась первая фотовыставка в России, на которой представлены исторические кадры Олимпиады 1980 года в Москве, победные моменты зимних Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере и фото выступлений российских спортсменов в Сочи в 2014 году. Торжественное открытие состоялось в выставочном зале ТРЦ «М5 Молл» в субботу, 27 января.
В экспозицию под названием «Победители» вошли моменты с девятнадцати летних и зимних Олимпийских игр. Стоит отметить, что автор выставки — мастер спортивного репортажа Роберт Максимов посвятил своей карьере более 40 лет. За это время ему удалось «остановить мгновения» разных видов спорта — бег, плавание, хоккей, теннис, легкая атлетика и многих других — и собрать удивительную коллекцию, которую организаторы привезли в Рязань.
В беседе с журналистами Максимов отметил, что каждый кадр — это история, а хорошо сделанный кадр «навсегда уходит в летопись Олимпийских игр». «Мне действительно посчастливилось работать на многих Олимпиадах. И должен вам сказать, что это незабываемые мероприятия, это пик всех спортивных соревнований в мире», — рассказал Максимов. «Все спортсмены стараются выложиться по полной программе. Напряжение на таких соревнованиях и эмоции зашкаливают. Поэтому на этой маленькой выставке я хотел показать вам, как фотограф видит эти соревнования и попытаться рассказать всю суть происходящего в одной-двух фотографиях».
Посетители выставки рассказали, что фотографии обладают особенной энергетикой и вдохновляют на занятие спортом. Заместитель председателя областной думы Александр Шевелев отметил, что экспозиция будет перемещаться и на другие площадки города.
Экспозиция открыта в выставочном зале ТРЦ «М5 Молл» с 10:00 до 22:00. Вход свободный.