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16:37, 29 января 2018 957
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В ресторане «Арагон» выступит музыкант Argishty

В ресторане «Арагон» выступит музыкант Argishty

В пятницу, 2 февраля, в рязанском ресторане «Арагон» выступит музыкант Argishty, играющий на экзотическом инструменте — восточном дудуке. Его концерты проходят в Рязани уже не в первый раз.

Свою карьеру Argishty начал с 2008 года. Обучение игре на дудуке музыкант прошел в Ереванской консерватории у одного из лучших дудукистов современности Геворга Дабагяна, известного в Армении не менее Дживана Гаспаряна. На счету у музыканта несколько сольных альбомов, последний из которых — «Enuma Elish» — вышел в 2017 году.

Фото из группы «Argishty — армянский дудук» «ВКонтакте»


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