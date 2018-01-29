В ресторане «Арагон» выступит музыкант Argishty

В пятницу, 2 февраля, в рязанском ресторане «Арагон» выступит музыкант Argishty, играющий на экзотическом инструменте — восточном дудуке. Его концерты проходят в Рязани уже не в первый раз.
Свою карьеру Argishty начал с 2008 года. Обучение игре на дудуке музыкант прошел в Ереванской консерватории у одного из лучших дудукистов современности Геворга Дабагяна, известного в Армении не менее Дживана Гаспаряна. На счету у музыканта несколько сольных альбомов, последний из которых — «Enuma Elish» — вышел в 2017 году.
Фото из группы «Argishty — армянский дудук» «ВКонтакте»