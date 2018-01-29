Участившиеся случаи ДТП и третья акция «Блокадный» хлеб. Обзор новостей за выходные, 27-28 января

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Завершились последние выходные января. Самое время вспомнить, чем рязанцам запомнился минувший уикенд.
Эти выходные стали богатыми на ДТП. Так, утром в субботу, 27 января, на улице Дзержинского произошла авария с участием пожарной машины. Вечером в этот же день пьяный рязанец устроил ДТП в Песочне и скрылся.
В воскресенье, 28 января, участились случаи происшествий с общественным транспортом на дороге. В соцсетях появилась информация о ДТП с маршруткой, которое произошло на улице Новаторов. Позже в этот же день в центре города столкнулись автобус, маршрутка и «легковушка». Пассажир, ехавший в маршрутке, рассказал RZN.info о произошедем.
Также пользователи «ВКонтакте» сообщили, что на улице Советской Армии Lada Vesta врезалась в ограждение, а на проезде Яблочкова столкнулись четыре автомобиля.
В субботу на площади Победы состоялась акция «Блокадный хлеб», которая проводится в Рязани в третий раз. Памятная акция приурочена к годовщине снятия блокады Ленинграда.
В ночь на воскресенье в Рязани прошел рейд по нетрезвым водителям. По словам полицейских, нетрезвых рязанцев за рулем «меньше не стало».
Во время рейда полицейские задержали одного из пьяных водителей на 15 суток, а также водителя-дальтоника без «прав», который ездит без удостоверения с 1987 года.