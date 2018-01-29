Tele2 запустила акцию «Киберпонедельник»

Оператор Tele2 участвует во всероссийской онлайн-распродаже «Киберпонедельник». Своим клиентам компания предоставила эксклюзивный доступ к акционным предложениям иностранных и отечественных интернет-магазинов.
Акция проходит с 29 по 31 января. Абоненты Tele2 могут купить товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. При этом доступ к закрытой предпродаже «
Чтобы воспользоваться спецпредложением, клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться в
«Tele2 запустила программу лояльности „Больше“ осенью 2017 года. Она учитывает индивидуальные предпочтения клиентов и предлагает сэкономить, воспользовавшись кешбэком и скидками партнеров. За время существования „Больше“ клиенты Tele2 активировали свыше 150 тысяч предложений, при этом особой популярностью пользуются предложения с кешбэком», — рассказали в компании.
Помимо предложений партнеров в бонусной программе «Больше» доступны специальные акции от Tele2. Так, оператор возвращает 224 рубля за оплату интернет-заказа из категории «Тарифы» или начисляет до 5% ежемесячно при пополнении счета от 100 до 15 000 рублей. Подробная информация о предложениях оператора доступна на
Справка
«Киберпонедельник» — масштабная онлайн-распродажа, которая проводится в Рунете с 2013 года. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после «Черной пятницы» в ноябре, российский «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января. Организатором акций «