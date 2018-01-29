Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:41, 29 января 2018 1 453
 0    0

Tele2 запустила акцию «Киберпонедельник»

Tele2 запустила акцию «Киберпонедельник»

Оператор Tele2 участвует во всероссийской онлайн-распродаже «Киберпонедельник». Своим клиентам компания предоставила эксклюзивный доступ к акционным предложениям иностранных и отечественных интернет-магазинов.

Акция проходит с 29 по 31 января. Абоненты Tele2 могут купить товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. При этом доступ к закрытой предпродаже «Киберпонедельника» оператор открыл на шесть часов раньше официального старта акции.

Чтобы воспользоваться спецпредложением, клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Больше». В списке акций со скидками и кешбэком появится предложение «Киберпонедельник». После его активации абоненты попадут на закрытый сайт акции.

«Tele2 запустила программу лояльности „Больше“ осенью 2017 года. Она учитывает индивидуальные предпочтения клиентов и предлагает сэкономить, воспользовавшись кешбэком и скидками партнеров. За время существования „Больше“ клиенты Tele2 активировали свыше 150 тысяч предложений, при этом особой популярностью пользуются предложения с кешбэком», — рассказали в компании.

Помимо предложений партнеров в бонусной программе «Больше» доступны специальные акции от Tele2. Так, оператор возвращает 224 рубля за оплату интернет-заказа из категории «Тарифы» или начисляет до 5% ежемесячно при пополнении счета от 100 до 15 000 рублей. Подробная информация о предложениях оператора доступна на сайте оператора.

Справка

«Киберпонедельник» — масштабная онлайн-распродажа, которая проводится в Рунете с 2013 года. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после «Черной пятницы» в ноябре, российский «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января. Организатором акций «Киберпонедельник» и «Настоящая Черная Пятница» с 2015 года является интернет-агентство LED agency (ООО «Эксперттаун»).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
18:56, 29 января 2018
Минпромторг предложил приравнять все виды электронных сигарет к обычным
16:41, 29 января 2018
Tele2 запустила акцию «Киберпонедельник»
13:36, 28 января 2018
В рыбновском магазине мужчине продали «булки из будущего» 8
16:31, 26 января 2018
Компания «Ризур-строй» предложил создать для рязанцев арочные ангары 1
15:44, 26 января 2018
В Рязани подорожала колбаса и подешевели огурцы. Мониторинг цен
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 813
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 38 967
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 19 793
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 253
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 324
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум