Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:11, 29 января 2018 2 218
 0    0

Сотрудница рязанского медучреждения присвоила 200 тысяч рублей

Сотрудница рязанского медучреждения присвоила 200 тысяч рублей

Сотрудница рязанского медучреждения присвоила более 200 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты зарплаты другим работникам, сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления.

«Добровольно возмещать ущерб дама не спешила. В этой связи, исполнительные документы для принудительного взыскания денежных средств поступили в Касимовский районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Рязанской области», — отметили в пресс-релизе.

Рязанка исполнила свои обязанности лишь после того, как судебный пристав пригрозил ей арестом имущества. Женщина взяла потребительский кредит и незамедлительно перевела деньги на счет отдела судебных приставов. Таже ей пришлось заплатить 7% от перечисленной суммы в качестве исполнительского сбора.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:37, 29 января 2018
Родственники врезавшегося в дерево водителя «семерки» попросили о помощи 1
21:15, 29 января 2018
Рязанцы смогут повлиять на реконструкцию площади Ленина
18:36, 29 января 2018
В детском саду Новомичуринска ввели карантин из-за норовирусной инфекции
18:11, 29 января 2018
Сотрудница рязанского медучреждения присвоила 200 тысяч рублей
17:57, 29 января 2018
Рязанским кассирам рассказали о новых банкнотах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 813
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 38 967
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 19 793
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 253
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 324
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум