Сотрудница рязанского медучреждения присвоила 200 тысяч рублей

Сотрудница рязанского медучреждения присвоила более 200 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты зарплаты другим работникам, сообщила пресс-служба УФССП по региону.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления.
«Добровольно возмещать ущерб дама не спешила. В этой связи, исполнительные документы для принудительного взыскания денежных средств поступили в Касимовский районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Рязанской области», — отметили в пресс-релизе.
Рязанка исполнила свои обязанности лишь после того, как судебный пристав пригрозил ей арестом имущества. Женщина взяла потребительский кредит и незамедлительно перевела деньги на счет отдела судебных приставов. Таже ей пришлось заплатить 7% от перечисленной суммы в качестве исполнительского сбора.