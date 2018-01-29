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12:32, 29 января 2018 2 210
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С февраля вырастет ежемесячная выплата для льготников

С февраля вырастет ежемесячная выплата для льготников

Фото: Pixabay.com

С февраля ежемесячная выплата (ЕДВ) для льготников вырастет на 2,5%. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплаты в настоящее время получают 15,4 миллиона человек, «включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан».

Пенсионный фонд планирует выделить на выплаты 450,6 миллиарда рублей.

Отмечается, что также на 2,5% проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг — до 1 075 рублей 19 копеек (обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путевки в санаторий — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки). При этом, как весь набор соцуслуг, так и его часть можно заменить деньгами.


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