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11:22, 29 января 2018 327
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Рязанский избирком признал газету про Грудинина незаконной

Рязанский избирком признал газету про Грудинина незаконной

Рязанский избирком признал газету про Павла Грудинина незаконной. Об этом сообщил сайт избирательной комиссии. Жалобу на нарушение порядка проведения предвыборной агитации рассмотрели в четверг, 25 января.

В информационном бюллетене, который распространяли в Рязани, обнаружили незаконную агитацию за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

«Газета „Правда“ не содержит всех предусмотренных законом сведений, ее изготовление было заказано и оплачено политической партией КПРФ, и она не была оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина», — говорится в сообщении.

Избирком постановил направить в полицию представление о проведении проверки, пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности.


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