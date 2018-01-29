Рязанский избирком признал газету про Грудинина незаконной

Рязанский избирком признал газету про Павла Грудинина незаконной. Об этом сообщил сайт избирательной комиссии. Жалобу на нарушение порядка проведения предвыборной агитации рассмотрели в четверг, 25 января.
В информационном бюллетене, который распространяли в Рязани, обнаружили незаконную агитацию за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.
«Газета „Правда“ не содержит всех предусмотренных законом сведений, ее изготовление было заказано и оплачено политической партией КПРФ, и она не была оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина», — говорится в сообщении.
Избирком постановил направить в полицию представление о проведении проверки, пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности.