Рязанские предприятия оштрафовали на 400 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых. Рязанское минприродопользование выявило 56 нарушений,
Нарушителям направили уведомления о возможном досрочном прекращении права пользования выделенными участками. Также в отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.
В настоящее время приостановили добычу полезных ископаемых в ООО «Перспектива» и ООО «Невские пески». Так, в Путятинском районе на участке недр «Нетрош», предоставленном в пользование ООО «Перспектива», выявили работы на землях сельскохозяйственного назначения. Разработку карьера прекратили, в отношении директора и юридического лица «Перспективы» возбудили административные производства по статье 7.3 части 2 КоАП РФ (нарушение условий пользования недрами).
Внеплановую проверку также начали в ООО «Невские пески». По данным Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, там также добывают общераспространенные полезные ископаемые на землях сельскохозяйственного назначения.