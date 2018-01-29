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19:19, 29 января 2018 645
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Рязанские предприятия оштрафовали на 400 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых

Рязанские предприятия оштрафовали на 400 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых

Рязанские предприятия оштрафовали на 400 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых. Рязанское минприродопользование выявило 56 нарушений, сообщил сайт регионального правительства.

Нарушителям направили уведомления о возможном досрочном прекращении права пользования выделенными участками. Также в отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.

В настоящее время приостановили добычу полезных ископаемых в ООО «Перспектива» и ООО «Невские пески». Так, в Путятинском районе на участке недр «Нетрош», предоставленном в пользование ООО «Перспектива», выявили работы на землях сельскохозяйственного назначения. Разработку карьера прекратили, в отношении директора и юридического лица «Перспективы» возбудили административные производства по статье 7.3 части 2 КоАП РФ (нарушение условий пользования недрами).

Внеплановую проверку также начали в ООО «Невские пески». По данным Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, там также добывают общераспространенные полезные ископаемые на землях сельскохозяйственного назначения.


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