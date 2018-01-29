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12:52, 29 января 2018 3 454
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Рязанец, забивший до смерти знакомого гаечным ключом, не смог оспорить приговор

Рязанец, забивший до смерти знакомого гаечным ключом, не смог оспорить приговор

Рязанец, забивший до смерти знакомого гаечным ключом, не смог оспорить приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление произошло 19 февраля 2017 года. 21-летний житель областного центра вместе с потерпевшим распивали спиртное на складе, где оба работали. Собутыльники поссорились из-за того, что один из них отказался продолжать пить. Осужденный в ответ ударил свою жертву по затылку и рукам накладным гаечным ключом, еще несколько ударов нанес кулаками по голове и «не менее одного удара ногой в область туловища потерпевшего».

Потерпевшего доставили в больницу, где 2 марта он скончался от полученных травм.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «з» части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Московский районный суд признал молодого человека виновным и приговорил его к восьми года лишения свободы. При этом суд учел в качестве смягчающего обстоятельства, что погибший спровоцировал преступление своими аморальными действиями. Сторона защиты не согласилась с приговором, попросив вышестоящую инстанцию смягчить его. Но Рязанский областной суд оставил решение без изменений.

Решение вступило в законную силу.


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