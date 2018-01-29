Рязанец, забивший до смерти знакомого гаечным ключом, не смог оспорить приговор. Об этом
Преступление произошло 19 февраля 2017 года. 21-летний житель областного центра вместе с потерпевшим распивали спиртное на складе, где оба работали. Собутыльники поссорились из-за того, что один из них отказался продолжать пить. Осужденный в ответ ударил свою жертву по затылку и рукам накладным гаечным ключом, еще несколько ударов нанес кулаками по голове и «не менее одного удара ногой в область туловища потерпевшего».
Потерпевшего доставили в больницу, где 2 марта он скончался от полученных травм.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «з» части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Московский районный суд признал молодого человека виновным и приговорил его к восьми года лишения свободы. При этом суд учел в качестве смягчающего обстоятельства, что погибший спровоцировал преступление своими аморальными действиями. Сторона защиты не согласилась с приговором, попросив вышестоящую инстанцию смягчить его. Но Рязанский областной суд оставил решение без изменений.
Решение вступило в законную силу.