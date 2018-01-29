Рязанцы смогут повлиять на реконструкцию площади Ленина

Рязанцам предложили повлиять на реконструкцию площади Ленина, а также улиц Краснорядской и Кольцова. Высказать свое мнение о концепции развития центральной части города желающие смогут с 30 января по 9 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.
«В основе проекта лежит идея сделать центральную часть города комфортной для горожан и туристов, создавая при этом единый каркас удобных пешеходных маршрутов в историческом ядре Рязани», — отмечается в сообщении.
По словам и.о. главы администрации Сергея Карабасова, выбор рязанцев является приоритетным в вопросе благоустройства областного центра, а «дополнительное анкетирование позволит учесть мнение большего количества жителей по представленному проекту».
Заполнить специальную анкету можно на площадках 12-ти торговых центров по следующим адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
- ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
- ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
- ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
- ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
- ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
- Гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение 15;
- ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.
Напомним, до 9 февраля рязанцы также могут высказаться