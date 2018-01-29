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21:15, 29 января 2018 805
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Рязанцы смогут повлиять на реконструкцию площади Ленина

Рязанцы смогут повлиять на реконструкцию площади Ленина

Рязанцам предложили повлиять на реконструкцию площади Ленина, а также улиц Краснорядской и Кольцова. Высказать свое мнение о концепции развития центральной части города желающие смогут с 30 января по 9 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.

«В основе проекта лежит идея сделать центральную часть города комфортной для горожан и туристов, создавая при этом единый каркас удобных пешеходных маршрутов в историческом ядре Рязани», — отмечается в сообщении.

По словам и.о. главы администрации Сергея Карабасова, выбор рязанцев является приоритетным в вопросе благоустройства областного центра, а «дополнительное анкетирование позволит учесть мнение большего количества жителей по представленному проекту».

Заполнить специальную анкету можно на площадках 12-ти торговых центров по следующим адресам:

  • ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
  • ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
  • ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
  • ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
  • ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
  • ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
  • Гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение 15;
  • ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.

Напомним, до 9 февраля рязанцы также могут высказаться по вопросу благоустройства общественных пространств города.


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