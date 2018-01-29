Рязанцев проверят на нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщили на
Во вторник, 30 января, в Рязани пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети».
Автоинспекторы напомнили, что ребенок до семи лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым.
Они также обратилась к рязанским водителям с предупреждением о внимательности на дороге: «юные пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во дворах».