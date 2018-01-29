Рязанцев предупредили о трех неработающих паркоматах в центре города. Они находятся по адресам: улица Семинарская, дом №33; улица Почтовая, дом №40; улица Горького, дом №71. Об этом в понедельник, 29 января,
Оплатить парковку можно в ближайших паркоматах (соответственно): улица Павлова, дом №52, улица Семинарская, дом №23; улица Соборная, дом №3; улица Краснорядская, дом №2.
Также оплатить парковку возможно другими способами:
- — с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878 (оператором связи может взиматься комиссия);
- — через web-портал «rzn-parking.ru»;
- — через мобильное приложение «ПарковкиРязани»;
- — наличными в устройствах самообслуживания (терминалы, банкоматы) ПАО «Сбербанк России», оборудованных сенсорным экраном.
Оператор парковок ПАО «Ростелеком» должен восстановить работу паркоматов в кратчайшие сроки.