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19:40, 29 января 2018 1 076
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Рязанцев предупредили о трех неработающих паркоматах в центре города

Рязанцев предупредили о трех неработающих паркоматах в центре города

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцев предупредили о трех неработающих паркоматах в центре города. Они находятся по адресам: улица Семинарская, дом №33; улица Почтовая, дом №40; улица Горького, дом №71. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил сайт администрации города.

Оплатить парковку можно в ближайших паркоматах (соответственно): улица Павлова, дом №52, улица Семинарская, дом №23; улица Соборная, дом №3; улица Краснорядская, дом №2.

Также оплатить парковку возможно другими способами:

  • — с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878 (оператором связи может взиматься комиссия);
  • — через web-портал «rzn-parking.ru»;
  • — через мобильное приложение «ПарковкиРязани»;
  • — наличными в устройствах самообслуживания (терминалы, банкоматы) ПАО «Сбербанк России», оборудованных сенсорным экраном.

Оператор парковок ПАО «Ростелеком» должен восстановить работу паркоматов в кратчайшие сроки.


© RZN.info

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