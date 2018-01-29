Родственники врезавшегося в дерево водителя «семерки» попросили о помощи

Родственники рязанца, который 25 января ехал на ВАЗ-2107 и врезался в дерево, попросили о помощи. Сообщение в соцсетях написала сестра водителя.
По ее словам, мужчина получил серьезные травмы — перелом таза и ключицы. Пострадавшему требуется срочная операция. «Конечно, нужны деньги… У него четверо детей и жена в положении… Если каждый переведет по одному рублю, я думаю, что сумма быстро наберется, и мы все поможем Денису встать на ноги и поддержим его семью», — написала женщина.
Она также указала свой телефон:
Напомним, водитель «семерки» не справился с управлением и врезался в дерево. Спасателям пришлось при помощи спецсредств доставать его из