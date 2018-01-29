РНПК запустила в производство инженерное моделирование

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее предприятие НК «Роснефть», внедряет в свое производство систему инженерного моделирования процессов нефтепереработки. Это позволит предприятию вести прогноз работы оборудования, эффективно экономить, а также повысить конкурентоспособность продукции.
Для этого на заводе сформировали целое подразделение экспертов, которые занимаются вопросами методики и технологии построения моделей. Специалисты уже приступили к моделированию технологических установок первичной переработки нефти — именно они являются стартовой позицией для работы других. В компьютерную память вносят полные характеристики всего технологического оборудования, технологические схемы и качественные характеристики перерабатываемой нефти и получаемых нефтепродуктов.
Следующий этап — установка каталитического риформинга и крекинга, которые позволяют облагородить компоненты и вырабатывать светлые нефтепродукты. Предполагается, что результатом станет полная схема завода от приемки нефти до выработки продуктов.
Внедрение инженерного моделирования поможет заводу развиваться в соответствии с глобальным направлением стратегии предприятий ПАО «НК Роснефть».