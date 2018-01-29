Попавшая в аварию рязанка отсудила у страховщика почти полмиллиона

Попавшая в аварию рязанка отсудила у страховой компании более 480 тысяч рублей. Об этом
В июле 2016 года от столкновения с виновником ДТП женщина въехала в дерево. Ее машина получила повреждения.
«Страховая компания, в которой застрахована гражданская ответственность истицы, в добровольной выплате страхового возмещения отказала, ссылаясь на то, что указанные повреждения не могли образоваться от данного ДТП, кроме того повреждение иного имущества (дерева) исключает возможность прямого возмещения убытков», — отметили в пресс-релизе.
Доводы рязанки подтвердили результаты экспертизы. Октябрьский районный суд признал требования женщины обоснованными и взыскал со страховой компании 374 тысяч рублей возмещения, 100 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в 90 тысяч. Кроме того, компания должна оплатить судебные издержки — 52 тысячи рублей.
Рязанский областной суд оставил решение райсуда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.