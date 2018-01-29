Несколько ДТП парализовали движение на Московском шоссе. Пробка в сторону центра Рязани начинается ТЦ «М5 Молл» до перекрестка с Михайловским шоссе.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока не превышает 5 км/ч.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Несколько ДТП парализовали движение на Московском шоссе. Пробка в сторону центра Рязани начинается ТЦ «М5 Молл» до перекрестка с Михайловским шоссе.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока не превышает 5 км/ч.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани ищут пропавшую по пути на электричку москвичку
|
cледующая новость →Рязанцы пожаловались на отсутствие пандусов у магазинов и аптек
Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году.