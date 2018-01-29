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9:34, 29 января 2018 2 946
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Несколько ДТП парализовали движение на Московском шоссе

Несколько ДТП парализовали движение на Московском шоссе

Несколько ДТП парализовали движение на Московском шоссе. Пробка в сторону центра Рязани начинается ТЦ «М5 Молл» до перекрестка с Михайловским шоссе.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока не превышает 5 км/ч.


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