На улице Сельских строителей «четырнадцатая» снесла ограждение и дерево. Фотографии опубликовали в группе «
Авария произошла у дома №43. Судя по снимкам, «четырнадцатая» задела «Ниву», после чего улетела на тротуар.
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На улице Сельских строителей «четырнадцатая» снесла ограждение и дерево. Фотографии опубликовали в группе «
Авария произошла у дома №43. Судя по снимкам, «четырнадцатая» задела «Ниву», после чего улетела на тротуар.
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Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году.