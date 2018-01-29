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12:46, 29 января 2018 3 214
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На улице Сельских строителей «четырнадцатая» «снесла» ограждение и дерево

На улице Сельских строителей «четырнадцатая» «снесла» ограждение и дерево

На улице Сельских строителей «четырнадцатая» снесла ограждение и дерево. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла у дома №43. Судя по снимкам, «четырнадцатая» задела «Ниву», после чего улетела на тротуар.


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