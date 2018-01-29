Минпромторг предложил приравнять все виды электронных сигарет к обычным. Законопроект предполагает ограничение на рекламу электронных сигарт и полных запрет на их продажу несовершеннолетним, сообщает «
Согласно документу, также нельзя будет продавать системы доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема (для разных типов ограничение от 3 до 10 миллилитров), а максимальный объем флакона никотиносодержащей жидкости будет составлять 30 миллилитров.
В законопроекте прописано, что системы нагревания табака нельзя использовать в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Электронные сигареты можно будет курить только в специально отведенных местах.
Предполагается, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2019 года. С июля 2020 года министерство предлагает ввести единую систему маркировки электронных сигарет.