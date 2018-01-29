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15:08, 29 января 2018 2 082
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МЧС предупредило рязанцев о метели

МЧС предупредило рязанцев о метели

Рязанцев предупредили о метели. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 30 января, в Рязанской области ожидается сильный снег, метель, порывы юго-восточного ветра до 17 метров в секунду, на дорогах местами снежные заносы.


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