«Мармакс» представил рязанцам дизайн-проект холлов клубного дома «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» представила рязанцам дизайн-проект холлов клубного дома «Легенда Горького». «Гости и владельцы квартир в клубном доме „
По словам специалистов, использование экологичных материалов и выразительных текстур характерно для декора холлов или лобби домов премиум-класса. «В „Легенде Горького“ обилие глянцевых или зеркальных поверхностей увеличивает достаточно просторные этажные холлы, а мягкая цветовая гамма оформления стен и напольного покрытия добавляет больше света внутри пространства — подъезд всегда будет светлым. Зеркальные поверхности также служат продолжением архитектурной стилистики клубного дома, объединяя классические приемы декорации и современность их выполнения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая гамма материалов в клубном доме представляет натуральные песочные тона, а слэбы из керамогранита сливочных тонов с тонкими вкраплениями глубоких оттенков придают контрастность общему образу помещения.
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На этажах «Легенды Горького» для удобства жильцов и гостей разместили диваны для ожидания. В пресс-службе подчеркнули, что дизайн-проект отделки холлов и входных групп специально разработала студия дизайна Евгении Власовой и Екатерины Киселевой «Е&E».