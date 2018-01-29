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10:03, 29 января 2018 761

«Мармакс» представил рязанцам дизайн-проект холлов клубного дома «Легенда Горького»

«Мармакс» представил рязанцам дизайн-проект холлов клубного дома «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» представила рязанцам дизайн-проект холлов клубного дома «Легенда Горького». «Гости и владельцы квартир в клубном доме „Легенда Горького“ будут приятно удивлены лаконичным и утонченным дизайном холлов, где сочетаются выразительность текстур и современные тенденции в подборе материалов», — отметили в пресс-службе застройщика.

По словам специалистов, использование экологичных материалов и выразительных текстур характерно для декора холлов или лобби домов премиум-класса. «В „Легенде Горького“ обилие глянцевых или зеркальных поверхностей увеличивает достаточно просторные этажные холлы, а мягкая цветовая гамма оформления стен и напольного покрытия добавляет больше света внутри пространства — подъезд всегда будет светлым. Зеркальные поверхности также служат продолжением архитектурной стилистики клубного дома, объединяя классические приемы декорации и современность их выполнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая гамма материалов в клубном доме представляет натуральные песочные тона, а слэбы из керамогранита сливочных тонов с тонкими вкраплениями глубоких оттенков придают контрастность общему образу помещения.

«Для „Мармакса“ очень важно, каким будет интерьер холлов. Это первое место, которое встречает гостей клубного дома, это первое, что видят жильцы, выходя из квартир. Мы не экономим на внешнем виде того, что для других является второстепенным», — заявили в компании.

На этажах «Легенды Горького» для удобства жильцов и гостей разместили диваны для ожидания. В пресс-службе подчеркнули, что дизайн-проект отделки холлов и входных групп специально разработала студия дизайна Евгении Власовой и Екатерины Киселевой «Е&E».


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