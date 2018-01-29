Андрей Макаров лично проверит ремонт дороги на улице Есенина. В понедельник, 29 января, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы встретился с рязанцами в региональной общественной приемной «Единой России».
К Макарову обратилась пенсионерка Наталья Метелева, которая попросила отремонтировать улицу Есенина от перекрестка с улицей Грибоедова до Кальной.
И.о. вице-мэра Рязани Владимир Луканцов рассказал, что дорога длиною полкилометра входит в муниципальную программу дорожного хозяйства. Он пообещал, что к 30 марта контракт с подрядчиком будет заключен, а работы начнутся в середине лета. Предположительно, стоимость ремонта составит порядка 12 млн.
Андрей Макаров попросил внимательнее подойди к выбору подрядчика и пообещал лично проверить отремонтированный участок.
Еще одна рязанка — Любовь Рогачева — также обратилась с вопросом благоустройства. Она попросила отремонтировать двор дома №32 по улице Новоселов. По ее словам, местные жители подали заявку на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». «Мы уже провели собрание и более 90% жителей готовы участвовать в софинансировании», — сказала женщина.
Как отметил Луканцов, всего на программу поступило более 50-ти заявок, из которых лишь 20 дворов готово вложить свои деньги. «В первую очередь нужно поддерживать этих людей», — подчеркнул Макаров.
И.о. вице-мэра сообщил, что во дворе проведут комплексное благоустройство с детскими площадками и освещением. Ремонт из-за его масштабности (площадь двора более восьми тысяч квадратных метров) планируется завершить к середине сентября.
Последними на прием к депутату пришли преподаватель Рязанского технологического колледжа со студентами. Они попросили организовать экскурсию в Госдуму. По словам преподавателя, студентам интересно понаблюдать за процессом законотворчества.
Макаров пообещал, что пригласит группу студентов на пленарное заседание весной.