Клиентам Сбербанка предложили оформить ипотеку в офисе «Зеленого сада»

Сбербанк запустил новый проект, в рамках которого его клиенты могут оформить ипотеку в офисе компании «Зеленый сад». «Благодаря новому сервису клиенты могут существенно сэкономить время. Теперь все необходимые документы подписываются в присутствии сотрудника банка в офисе застройщика по адресу Солотчинское шоссе, 2», — рассказали в банке.
Первым клиентом, который опробовал сервис, стала Светлана Михеева. Она купила квартиру в строящемся доме ЖК «Еврокласс» и воспользовалась ипотечным кредитом по специальной пониженной ставке. «Это стало возможным благодаря партнерскому соглашению ПАО „Сбербанк“ и ГК „Зеленый сад“ в рамках программы субсидирования ипотеки, а также в связи с использованием инновационного сервиса „Электронная регистрация“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что зарегистрированные у застройщика документы покупатель получает в течение дня. Услугой уже воспользовались более тысячи заемщиков Рязанского отделения Сбербанка.
«Новые ипотечные продукты банка действительно пользуются высокой популярностью у рязанцев, ведь они позволяют существенно экономить на выплатах по кредиту», — заключили в Сбербанке.