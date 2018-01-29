Кинологи провели показательные выступления для рязанских школьников. Фото

Кинологи провели показательные выступления для читателей Центральной детской библиотеки. На глазах у школьников собаки задержали «преступника», нашли «наркотики» и пистолет Макарова.
Инспектор-кинолог Елена Захаренко рассказала детям, как отбирают и дрессируют собак. Свои служебные навыки юными рязанцами продемонстрировали овчарки по кличке Эйдос Ц-Берта, Лаура Земан Ламмер и Линхард Штайн.
«Встревоженные выстрелами, полицейской машиной, сотрудниками и стечением людей и лаем собаки, к месту показательных выступлений подошли бабушки из соседних домов. Спросили: «Что здесь происходит?». Но узнав причину, сказали: «Очень правильно это делается», — отметили сотрудники библиотеки в пресс-релизе.
После выступлений школьники сфотографировались с кинологами и их помощниками.