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13:30, 29 января 2018 1 397
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Кинологи провели показательные выступления для рязанских школьников. Фото

Кинологи провели показательные выступления для рязанских школьников. Фото

Кинологи провели показательные выступления для читателей Центральной детской библиотеки. На глазах у школьников собаки задержали «преступника», нашли «наркотики» и пистолет Макарова.

Инспектор-кинолог Елена Захаренко рассказала детям, как отбирают и дрессируют собак. Свои служебные навыки юными рязанцами продемонстрировали овчарки по кличке Эйдос Ц-Берта, Лаура Земан Ламмер и Линхард Штайн.

«Встревоженные выстрелами, полицейской машиной, сотрудниками и стечением людей и лаем собаки, к месту показательных выступлений подошли бабушки из соседних домов. Спросили: «Что здесь происходит?». Но узнав причину, сказали: «Очень правильно это делается», — отметили сотрудники библиотеки в пресс-релизе.

После выступлений школьники сфотографировались с кинологами и их помощниками.


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