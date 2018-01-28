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12:22, 28 января 2018 4 083
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Вышел трейлер сериала по мотивам снятого в Новомичуринске фильма. Видео

Вышел трейлер сериала по мотивам снятого в Новомичуринске фильма. Видео

Вышел трейлер сериала «Семь секунд», снятого по мотивам фильма «Майор» Юрия Быкова. Соответствующий ролик опубликован на YouTube. Картина Быкова рассказывает историю полицейского, который в спешке к жене по дороге в роддом насмерть сбивает семилетнего мальчика и использует свое служебное положение, чтобы избежать наказания. Тем самым он запускает череду смертей.

«Майор» снят в Новомичуринске Рязанской области, родном городе режиссера.

Главный герой нового сериала — полицейский, который сбивает подростка-афроамериканца и пытается скрыть следы своего преступления, чтобы обезопасить себя и свою семью. Смерть мальчика вызвала всплеск негодования, обостряя и без того сложные отношения внутри американского общества.

Премьера ремейка компании «Netflix» запланирована на 23 февраля 2018 года.

Напомним, ранее зрители могли посмотреть тизер сериала.


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