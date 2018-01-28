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14:05, 28 января 2018 1 639
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В Рязань привезли святыни из Ташкента. Фото

В Рязань привезли святыни из Ташкента. Фото

В Христорождественский собор Рязанского кремля привезли православные святыни из Ташкента. Об этом сообщили на сайте епархии.

Поклониться иконе священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей, а также частице мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в ковчеге рязанцы могут до 3 февраля.

Справка

Священномученик Киприан был волхвователем Антиохии, а мученица Иустина была юной христианкой. Верой и молитвой девушка разрушила наваждения, которые Киприан пытался наслать на нее по просьбе влюбленного в Иустину юноши. Киприан после этого прозрел и принял христианство. Оба они приняли мученическую кончину во время гонений при императоре Диоклетиане.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — исповедник ХХ века, посвятил свою жизнб служению людям в качестве «врачевателя душ и телес». Он был хирургом, который нес священническое служение, и погиб в сане архиепископа Крымского и Симферопольского.

Фото сайта Рязанской епархии


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