В Рязань привезли святыни из Ташкента. Фото

В Христорождественский собор Рязанского кремля привезли православные святыни из Ташкента. Об этом сообщили на
Поклониться иконе священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей, а также частице мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в ковчеге рязанцы могут до 3 февраля.
Справка
Священномученик Киприан был волхвователем Антиохии, а мученица Иустина была юной христианкой. Верой и молитвой девушка разрушила наваждения, которые Киприан пытался наслать на нее по просьбе влюбленного в Иустину юноши. Киприан после этого прозрел и принял христианство. Оба они приняли мученическую кончину во время гонений при императоре Диоклетиане.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — исповедник ХХ века, посвятил свою жизнб служению людям в качестве «врачевателя душ и телес». Он был хирургом, который нес священническое служение, и погиб в сане архиепископа Крымского и Симферопольского.
Фото сайта Рязанской епархии