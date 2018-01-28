В понедельник в Рязанской области ожидается метель и гололедица

В понедельник, 29 января, в Рязанской области ожидается метель и гололедица. Об этом сообщила
Возможен снег, ветер до 12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -13, -8 градусов, днем -8, -3 градуса.
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В понедельник, 29 января, в Рязанской области ожидается метель и гололедица. Об этом сообщила
Возможен снег, ветер до 12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -13, -8 градусов, днем -8, -3 градуса.
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Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году.