В Песочне «Лада» врезалась в ограждение. Фото

На улице Советской Армии Lada Vesta врезалась в ограждение. Соответствующее фото опубликовал очевидец в группе «
ДТП произошло в воскресенье, 28 января. Автомобиль получил механические повреждения.
Пользователи соцсети начали обсуждать произошедшее.
«Там вроде от „Пятерочки“ Niva Chevrolet задом отъезжала, у нее задний бампер оторван, а Vesta его обходила и ее занесло», — написала одна из подписчиков.
Напомним, также в воскресенье на улице Циолковского в аварию
Как отметили рязанцы в соцсетях, причиной частых ДТП становятся заснеженные дороги.
Фото Виктора Способова