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18:58, 28 января 2018 913
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В Песочне «Лада» врезалась в ограждение. Фото

В Песочне «Лада» врезалась в ограждение. Фото

На улице Советской Армии Lada Vesta врезалась в ограждение. Соответствующее фото опубликовал очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в воскресенье, 28 января. Автомобиль получил механические повреждения.

Пользователи соцсети начали обсуждать произошедшее.

«Там вроде от „Пятерочки“ Niva Chevrolet задом отъезжала, у нее задний бампер оторван, а Vesta его обходила и ее занесло», — написала одна из подписчиков.

Напомним, также в воскресенье на улице Циолковского в аварию попали маршрутка и автобус, на улице Новаторов — «ГАЗель» и Chevrolet.

Как отметили рязанцы в соцсетях, причиной частых ДТП становятся заснеженные дороги.

Фото Виктора Способова


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