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18:20, 28 января 2018 1 945
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Рязанские полицейские задержали водителя-дальтоника без «прав». Видео

Рязанские полицейские задержали водителя-дальтоника без «прав». Видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во время рейда по поимке нетрезвых водителей сотрудники ДПС обратили внимание на «десятку», водитель которой включал поворотники в разные стороны.

Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый мужчина. Его отвезли на пост ДПС для медосвидетельствования, которое показало 1,893 промилле спирта в организме.

По словам полицейских, водителя в этом году уже задерживали. Ему грозит наказание по статье 264 части 1 УК РФ.

Рязанец рассказал, что решил съездить в автосервис. По словам задержанного, у него забрали «права» из-за дальтонизма, без удостоверения он ездит с 1987 года. Также мужчина отметил, что «прекрасно знает ПДД».

«Я езжу пьяный лучше, чем многие трезвые», — сказал он.

Также во время рейда одного из рязанцев задержали за пьяное вождение.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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