Рязанские полицейские задержали водителя-дальтоника без «прав». Видео

Во время
Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый мужчина. Его отвезли на пост ДПС для медосвидетельствования, которое показало 1,893 промилле спирта в организме.
По словам полицейских, водителя в этом году уже задерживали. Ему грозит наказание по статье 264 части 1 УК РФ.
Рязанец рассказал, что решил съездить в автосервис. По словам задержанного, у него забрали «права» из-за дальтонизма, без удостоверения он ездит с 1987 года. Также мужчина отметил, что «прекрасно знает ПДД».
«Я езжу пьяный лучше, чем многие трезвые», — сказал он.
Также во время рейда одного из рязанцев