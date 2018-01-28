На запах. Рязанские автоинспекторы рассказали о рейдах по поимке нетрезвых водителей

В ночь на воскресенье, 28 января, рязанские автоинспекторы проверили нетрезвых водителей. Корреспондент RZN.info поучаствовал в плановом рейде с инспекторами ГИБДД.

Во время патрулирования города в субботу, 27 января, полицейские следили за поведением водителей и соблюдением ПДД из припаркованного автомобиля с опознавательными знаками экипажа ДПС.

По словам полицейских, нетрезвых рязанцев за рулем «меньше не стало».

«На выходные на рейд выделяется 15 экипажей для патрулирования. В будние дни в среднем по три машины на каждый район», — рассказал сотрудник.

Автоинспектор рассказал, что во время рейда сотрудники ДПС обращают внимание на немытые машины, когда водители ездят зигзагом по дороге, неправильно перестраиваются, путают поворотники или ездят без габаритов.

Полицейские рассказали, что водители ведут себя по-разному. «Бывают и агрессивные. Могут просто закрыться в машине и не выходить», — отметили они.

За время патрулирования на глаза инспекторам попались не только пьяные: у двоих не было страховки, один житель Кирова ездил с тонером на стеклах, другой рязанец нарушил правила перестроения. Также останавливали водителей с грязными номерами.

Сотрудники ДПС отметили, что иногда люди пытаются скрыться от патруля, но, как правило, их догоняют. Даже в тех случаях, если они пытаются убежать, после того как машину заблокируют.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.