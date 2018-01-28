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20:02, 28 января 2018 861
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Российские лыжники выступят в бордовой форме на Олимпиаде-2018

Российские лыжники выступят в бордовой форме на Олимпиаде-2018

Российские лыжники выступят в бордовой форме на Олимпиаде-2018. Форму, произведенную Adidas, представила Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), передает ТАСС.

«Данная форма сделана в бордовом цвете, она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне. Элементы национальной символики убраны с формы и заменены на аббревиатуру OAR — Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России»)", — сообщил агентству вице-президент ФЛГР Сергей Крянин.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, отстранив сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года.

Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий.

Так, МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018: форма российских спортсменов не может содержать символику страны, вместо неедолжна быть использована аббревиатура OAR — Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России»), цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Все эскизы формы россиян на Играх должны пройти процедуру утверждения МОК.

Болельщикам же, разрешили использовать российский флаг во время зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Фото ФЛГР


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