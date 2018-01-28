Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

В последние дни января в Рязани потеплеет по сравнению с предыдущими неделями. Прогноз погоды опубликован на
В понедельник, 29 января, синоптики обещают еще «зимнюю» погоду: будет идти снег, но температура воздуха днем не опустится ниже -3 градусов.
Во вторник и среду в Рязань придет оттепель: при температуре около нуля градусов, пойдут осадки. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.
В первые дни февраля, в четверг и пятницу, ожидается облачность, небольшой кратковременный снег. Днем температура составит около -4 градусов, ночью — до -9 градусов.