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9:13, 28 января 2018 2 409
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Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В последние дни января в Рязани потеплеет по сравнению с предыдущими неделями. Прогноз погоды опубликован на сайте Росгидрометцентра.

В понедельник, 29 января, синоптики обещают еще «зимнюю» погоду: будет идти снег, но температура воздуха днем не опустится ниже -3 градусов.

Во вторник и среду в Рязань придет оттепель: при температуре около нуля градусов, пойдут осадки. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

В первые дни февраля, в четверг и пятницу, ожидается облачность, небольшой кратковременный снег. Днем температура составит около -4 градусов, ночью — до -9 градусов.


© RZN.info

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