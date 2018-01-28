Пассажир маршрутки, попавшей в центре Рязани в ДТП, рассказал о произошедшем

Пассажир, ехавший в маршрутке, которая попала в ДТП в центре Рязани, рассказал RZN.info о произошедем.
Днем в воскресенье, 28 января, на улице Циолковского столкнулись автобус, Lada Granta и маршрутка.
«Ехал в маршрутке со стороны водителя сидел, ну, то есть у него за спиной, потом произошел удар. Мы ехали в своей полосе никого не трогая», — сообщил пассажир.
Как он отметил, автобус выехал на «встречку», из-за чего и случилась авария.
Напомним, на место происшествия приезжала «скорая». Ранее с места аварии
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