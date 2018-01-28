Пьяный рязанец устроил ДТП в Песочне и скрылся. Об этом сообщили в группе «
Авария произошла вечером в субботу, 27 января. «Влетел сзади на Kia в сильном опьянении с другом, через 5-10 минут скрылся», — заявила автор поста.
По ее словам, виновник инцидента рассказал, что у него был день рождения и попросил «разъехаться и все». После он согласился вызвать автоинспекторов, сел в машину и уехал. «На ногах еле стоит», — добавила она.
На опубликованных автором фотографиях видно, что автомобили получили незначительные механические повреждения.
Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»