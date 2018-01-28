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8:41, 28 января 2018 1 084
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Пьяный рязанец устроил ДТП в Песочне и скрылся

Пьяный рязанец устроил ДТП в Песочне и скрылся

Пьяный рязанец устроил ДТП в Песочне и скрылся. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла вечером в субботу, 27 января. «Влетел сзади на Kia в сильном опьянении с другом, через 5-10 минут скрылся», — заявила автор поста.

По ее словам, виновник инцидента рассказал, что у него был день рождения и попросил «разъехаться и все». После он согласился вызвать автоинспекторов, сел в машину и уехал. «На ногах еле стоит», — добавила она.

На опубликованных автором фотографиях видно, что автомобили получили незначительные механические повреждения.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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