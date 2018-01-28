Названы самые доступные иномарки в России

Эксперты назвали топ самых доступных иномарок в России. Рейтинг составлен по состоянию на конец января, пишет
Лидером, как и в декабре, стал хэтчбек Ravon R2, стоимость которого начинается от 439 тысяч рублей. Автомобиль продают с 1,25-литровым бензиновым двигателем на 85 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.
На втором месте — японский седан Datsun on-DO, ценник которого стартует от 444 тыс рублей за начальную версию с 87-сильным бензиновым мотором и МКПП. Отмечается, что эта цена действует только на машины 2017 модельного года, за модели 2018 года придется заплатить от 451 тыс рублей.
В тройку лидеров попал седан Ravon Nexia, который продается в России на начало 2018 года за 449 тыс рублей. Эта модель комплектуется в базовой версии 1,5-литровым мотором на 106 л.с.и «механикой».
Четвертым стал китайский седан Brilliance H230 по цене от 460 тыс рублей.
Пятое место досталось Renault Logan с ценником от 479 тыс рублей за машины с ПТС 2017 года.
В ТОП-10 также вошли: FAW Oley (от 491 тыс рублей), седан Ravon R4 (от 499 тыс рублей), Renault Logan (от 499 тыс рублей), Renault Sandero (от 499 тыс рублей) и Ravon Gentra (549 тыс рублей).