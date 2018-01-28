Музей истории ВДВ реконструируют к юбилею рязанского училища

К 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова реконструируют экспозиции музея ВДВ. Об этом сообщили на
В музее создадут 12 залов. Два из них отразят современное состояние ВДВ, еще два будут посвящены истории РВВДКУ, а шесть — истории создания и развития воздушно-десантных войск.
Еще один зал планируется полностью посвятить международному военному сотрудничеству, а другой будет совмещен с мемориальным комплексом.
В сообщении отметили, что особое внимание уделят зарождению парашютизма, деятельности ВДВ в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Также появится диорама «десант под Вязьмой», посвященная Вяземской воздушно-десантной операции.
Напомним, также к столетию рязанского училища в России