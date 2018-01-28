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21:55, 28 января 2018 724
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Мэрия рассказала о расписании городских катков

Мэрия рассказала о расписании городских катков

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На данный момент в Рязани работают 39 из 42 катков, еще три катка начнут работать в начале следующей недели. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.

С 9:00 до 21:00 работают катки по адресам:

  • улица Дружная, дом №2А (хоккейная коробка 30×60);
  • улица Соколовская, дом №3 корпус 2 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Стройкова, дом №65 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Интернациональная, дом №24 корпус1 (хоккейная коробка 30×45);
  • улица Зубковой, дом №30 (хоккейная коробка 30×60);
  • улица 6-я Линия, дом №4А (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Интернациональная, дом №5 (хоккейная коробка 30×60);
  • улица Октябрьская, дом №37 (хоккейная коробка 20×40);
  • поселок Мехзавода, дом №25 (хоккейная коробка 40×20);
  • улица Чкалова, дом №9А (хоккейная коробка 20×40);
  • поселок Борки, 9-й район (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Тимакова, дом №9 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Новаторов, дом №21 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Юбилейная, дом №24 (ледовая площадка 20×40);
  • улица Крупской, дом №7 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Тимуровцев, дом №4 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Новоселов, дом №17/1 (хоккейная коробка 20×40).

C 9:00 до 21:30:

  • улица 2-Бутырки, дом №5 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Трудовая, дом №10 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Сельских строителей, дом №3Ж (ледовая площадка 20×40);
  • улица Бирюзова, дом №1 корпус 3 (ледовая площадка 20×40);
  • улица Народный бульвар, дом №12 (ледовая площадка 20×40);
  • улица Костычева, дом №7 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Березовая, дома №№1М, 1Н (хоккейная коробка 16×30);
  • улица Дзержинского, дома №№16, 16А (хоккейная коробка 14×20);
  • улица Семена Середы, дома №№23/27 (хоккейная коробка 14×20);
  • улица Керамзавода, дом №38 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Высоковольтная, дом №9 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Есенина, дом №2А (хоккейная коробка);
  • улица Семчинская, дом №11 (хоккейная коробка);
  • улица Костычева, дом №2, корпус 1 (ледовая площадка);
  • улица Семчинская, дом №9 (ледовая площадка);
  • поселок Солотча, улица Владимирская, дом №95 (ледовая площадка 20×40);
  • поселок Солотча, улица Почтовая, дом №4 (ледовая площадка 20×40).

Кроме того, с 9:00 до 20:00 работают городские катки около бывшего кинотеатра «Москва», на площади Победы. Катки на Лыбедском бульваре и в Лесопарке работают с 12:00 до 20:00. «Локомотив» работает по будням с 15:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 21:00.

Еще три катка планируют открыть в начале следующей недели:

  • улица Белякова, дом №27А (футбольное поле 30×60);
  • улица Есенина, дом №46 (хоккейная коробка 20×40);
  • улица Горького, дом №51 (ледовая площадка 20×40).

© RZN.info

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