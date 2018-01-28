Мэрия рассказала о расписании городских катков

На данный момент в Рязани работают 39 из 42 катков, еще три катка начнут работать в начале следующей недели. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.
С 9:00 до 21:00 работают катки по адресам:
- улица Дружная, дом №2А (хоккейная коробка 30×60);
- улица Соколовская, дом №3 корпус 2 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Стройкова, дом №65 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Интернациональная, дом №24 корпус1 (хоккейная коробка 30×45);
- улица Зубковой, дом №30 (хоккейная коробка 30×60);
- улица 6-я Линия, дом №4А (хоккейная коробка 20×40);
- улица Интернациональная, дом №5 (хоккейная коробка 30×60);
- улица Октябрьская, дом №37 (хоккейная коробка 20×40);
- поселок Мехзавода, дом №25 (хоккейная коробка 40×20);
- улица Чкалова, дом №9А (хоккейная коробка 20×40);
- поселок Борки, 9-й район (хоккейная коробка 20×40);
- улица Тимакова, дом №9 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Новаторов, дом №21 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Юбилейная, дом №24 (ледовая площадка 20×40);
- улица Крупской, дом №7 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Тимуровцев, дом №4 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Новоселов, дом №17/1 (хоккейная коробка 20×40).
C 9:00 до 21:30:
- улица 2-Бутырки, дом №5 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Трудовая, дом №10 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Сельских строителей, дом №3Ж (ледовая площадка 20×40);
- улица Бирюзова, дом №1 корпус 3 (ледовая площадка 20×40);
- улица Народный бульвар, дом №12 (ледовая площадка 20×40);
- улица Костычева, дом №7 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Березовая, дома №№1М, 1Н (хоккейная коробка 16×30);
- улица Дзержинского, дома №№16, 16А (хоккейная коробка 14×20);
- улица Семена Середы, дома №№23/27 (хоккейная коробка 14×20);
- улица Керамзавода, дом №38 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Высоковольтная, дом №9 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Есенина, дом №2А (хоккейная коробка);
- улица Семчинская, дом №11 (хоккейная коробка);
- улица Костычева, дом №2, корпус 1 (ледовая площадка);
- улица Семчинская, дом №9 (ледовая площадка);
- поселок Солотча, улица Владимирская, дом №95 (ледовая площадка 20×40);
- поселок Солотча, улица Почтовая, дом №4 (ледовая площадка 20×40).
Кроме того, с 9:00 до 20:00 работают городские катки около бывшего кинотеатра «Москва», на площади Победы. Катки на Лыбедском бульваре и в Лесопарке работают с 12:00 до 20:00. «Локомотив» работает по будням с 15:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 21:00.
Еще три катка планируют открыть в начале следующей недели:
- улица Белякова, дом №27А (футбольное поле 30×60);
- улица Есенина, дом №46 (хоккейная коробка 20×40);
- улица Горького, дом №51 (ледовая площадка 20×40).