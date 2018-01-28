Компания Google случайно заразила более 4 миллионов смартфонов на Android опасным вирусом. Ошибку «поискового гиганта» выявил хакер, пожелавший не называть имени, передает
Ошибка корпорации Google привела к тому, что около четырех миллионов смартфонов с установленной системой Android оказались заражены вирусом DressCode. При этом, компания еще в 2016 году заявляла, что все «лазейки» для трояна закрыты.
Вирус получает команду от сервера, после чего начинает просматривать рекламу в скрытом режиме и переходить по ссылкам. Программа копирует естественное поведение пользователей, поэтому рекламодатели не чувствуют подвоха в получении трафика.
Единственный способ обнаружить вирус — установить антивирус, после чего провести полное сканирование всей системы.