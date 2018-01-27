Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:50, 27 января 2018 401
 0    0

В Захаровском районе лыжники повторят маршрут добровольцев-фронтовиков 1941 года

В Захаровском районе лыжники повторят маршрут добровольцев-фронтовиков 1941 года

В субботу, 27 января, в Захаровский район прибудут добровольцы на лыжах. Они отправятся в поход вдоль линии фронта, проходившей через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей зимой 1941 года, пишет издательство «Пресса».

Маршрут лыжников начнется от села Плахино Захаровского района, продолжится через Елино и Захарово, Михайловский район, а затем — Серебряно-Прудский район Московской области и Веневский район Тульской области. Общая протяженность маршрута составит более 120 километров.

«Поход проходит в память о рязанцах-добровольцах, которые встали на лыжи и пошли на фронт осенью 41-го, чтобы укрепить оборону Москвы.

Первый перевалочный пункт Захарово. Здесь ребята встретятся со школьниками и посетят краеведческий музей», — говорится в сообщении.

Фото издательства «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:08, 27 января 2018
В Рязанской области презентовали восьмой том книги «Солдаты Победы»
10:58, 27 января 2018
Рязанским студентам предложили внедрить раздельный сбор мусора в вузах
10:23, 27 января 2018
Роскомнадзор оштрафовал «Билайн» и «Мегафон»
10:16, 27 января 2018
Прокуратура нашла нарушения в организации похоронного дела в Ряжске
9:50, 27 января 2018
В Захаровском районе лыжники повторят маршрут добровольцев-фронтовиков 1941 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
Феникс рязанских долгостроев. ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

Феникс рязанских долгостроев. ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:27, 13 января 2018 59 671
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
8:50, 19 января 2018 38 776
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 37 427
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 18 328
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 17 368
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 27.01.2018
Архив голосований
Форум