В Захаровском районе лыжники повторят маршрут добровольцев-фронтовиков 1941 года

В субботу, 27 января, в Захаровский район прибудут добровольцы на лыжах. Они отправятся в поход вдоль линии фронта, проходившей через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей зимой 1941 года, пишет издательство «
Маршрут лыжников начнется от села Плахино Захаровского района, продолжится через Елино и Захарово, Михайловский район, а затем — Серебряно-Прудский район Московской области и Веневский район Тульской области. Общая протяженность маршрута составит более 120 километров.
«Поход проходит в память о рязанцах-добровольцах, которые встали на лыжи и пошли на фронт осенью 41-го, чтобы укрепить оборону Москвы.
Первый перевалочный пункт Захарово. Здесь ребята встретятся со школьниками и посетят краеведческий музей», — говорится в сообщении.
Фото издательства «Пресса»