В Рязанской области выросла численность выхухолей. Фото

В Рязанской области на 37.3% выросла численность выхухолей. Об этом сообщили на
В заповеднике подвели итоги полевых исследований 2017 года. Осенние учеты проводятся ежегодно на территории парка и его охранной зоны.
В сообщении отметили, что в 2010 году поголовье выхухолей резко сократилось и в последующие годы сохранялось на уровне 120-330 зверей.
Несмотря на отсутствие весеннего паводка в 2017 году, обильные и частые осадки благоприятно сказались как на размножении выхухоли, так и на сохранении потомства. Всего насчитали 390 особей.
Фото сайта Окского заповедника