Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:08, 27 января 2018 2 469
 0    0

В Рязанской области презентовали восьмой том книги «Солдаты Победы»

В Рязанской области презентовали восьмой том книги «Солдаты Победы»

В среду, 24 января, в Спасском районе презентовали восьмой том книги Рязанской области «Солдаты Победы.1941-1945». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В издание занесли имена более 11 тысяч фронтовиков района, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Отдельными разделами представили информацию о Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда, полных кавалерах ордена Славы, участниках парада Победы и выдающихся уроженцах Спасского района.

Зампред правительства региона Сергей Филимонов поблагодарил всех, кто работал над созданием книги, и отметил, что она будет храниться в Музее Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе.

«Сохранять память о тех, кто защищал Отечество, — наш святой долг, святая обязанность. Это нужно для того, чтобы дети, молодежь знали о войне, гордились своими родственниками, которые завоевали победу и мир на земле. Эта книга будет востребована. Пусть память о ветеранах Великой Отечественной войны хранится вечно», — сказал Филимонов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:00, 27 января 2018
Если чиновника не держать в тонусе, то он превратится в чинушу — Любимов
18:25, 27 января 2018
Рязанцы попробовали «блокадный хлеб». Фоторепортаж
18:05, 27 января 2018
В Рязанской области выросла численность выхухолей. Фото
17:33, 27 января 2018
Свежо и снежно. Обзор фотографий рязанцев из Instagram
16:56, 27 января 2018
«Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2017 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 030
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 37 709
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 18 773
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 17 484
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 056
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Форум