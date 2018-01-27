В Рязанской области презентовали восьмой том книги «Солдаты Победы»

В среду, 24 января, в Спасском районе презентовали восьмой том книги Рязанской области «Солдаты Победы.1941-1945». Об этом сообщили на
В издание занесли имена более 11 тысяч фронтовиков района, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Отдельными разделами представили информацию о Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда, полных кавалерах ордена Славы, участниках парада Победы и выдающихся уроженцах Спасского района.
Зампред правительства региона Сергей Филимонов поблагодарил всех, кто работал над созданием книги, и отметил, что она будет храниться в Музее Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе.
«Сохранять память о тех, кто защищал Отечество, — наш святой долг, святая обязанность. Это нужно для того, чтобы дети, молодежь знали о войне, гордились своими родственниками, которые завоевали победу и мир на земле. Эта книга будет востребована. Пусть память о ветеранах Великой Отечественной войны хранится вечно», — сказал Филимонов.