В Рязани ищут очевидцев ДТП со сбитым пешеходом в Южном. Об этом родственник пострадавшей сообщил в соцсетях.
Авария произошла 30 октября 2017 года в 18:50 на улице Щорса. 29-летний водитель на маршрутном такси ГАЗ-А64 сбил 48-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.
«Водитель хочет сделать нас виновниками», — рассказал RZN.info родственник женщины.
Всех, кто владеет какой-либо информацией, попросили звонить по телефону: 8 (951) 106-69-28.
Напомним, женщину после происшествия