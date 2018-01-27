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14:57, 27 января 2018 2 010
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Телефонные мошенники из Рязани снова обманули интернет-покупателя

Телефонные мошенники из Рязани снова обманули интернет-покупателя

Мошенники, чей телефон зарегистрирован в Рязани, снова обманули интернет-покупателя. На этот раз их жертвой стал 54-летний житель Камчатского края, сообщила пресс-служба местного УМВД.

Мужчина увидел в интернете объявление о продаже автомобиля и позвонил по указанному номеру. Владелец машины сообщил, что отдаст ее по цене «значительно ниже рыночной», так как ему срочно нужны деньги на лечение матери. По этой же причине продавец попросил перевести задаток в размере 20 тысяч рублей.

Выполнив это условие, покупатель попросил своего знакомого, проживающего рядом с указанным на сайте адресом, посмотреть автомобиль. Однако выяснилось, что в объявлении написан номер заброшенного дома.

Пострадавший снова позвонил продавцу, но тот заверил его, что произошла ошибка. Он также рассказал, что ему пришлось поехать в больницу, потому что его маме стало плохо, и попросил перевести еще 60 тысяч.

Знакомый обманутого жителя Камчатского края приехал в больницу, но оказалось, что больная туда не поступала. После этого мошенник отключил свой телефон.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Расследование продолжается.


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