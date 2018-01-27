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13:28, 27 января 2018 666
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СМИ назвали главные провалы премии «Оскар»

СМИ назвали главные провалы премии «Оскар»

Британская газета The Guardian составила рейтинг самых главных провалов премии «Оскар» за все время ее время существования. Список опубликовали на сайте издания, передает Life.

Первую строчку рейтинга занял Альфред Хичкок, который ни разу не побеждал в номинации «Лучший режиссер». Отмечается, что один раз он получил приз за продюсерский вклад в развитие кинопроизводства. Вторым стал режиссер Стэнли Кубрик. Он много раз был номинирован, но так и не получил ни одной статуэтки.

На третьей сточке фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Картину признали шедевром мирового кинематографа, но награду «Лучший фильм» она не получила. Четвертое место у звезды фильма «Тонкий человек», актрисы Мирне Лой. В список издания также попали и другие деятели киноискусства — Чарли Чаплин, Мартин Скорсезе и Джуди Гарленд.

90-я премия «Оскар» пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе. Напомним, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» номинирован фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Фото из соцсетей


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