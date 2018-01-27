Рязанским студентам предложили внедрить раздельный сбор мусора в вузах

Рязанским студентам предложили во время зимних каникул внедрить в вузах раздельный сбор отходов. Для этого им нужно присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Разделяй с нами», который проводят в рамках программы «Зеленые вузы России».
«Квест состоит из заданий для студенческих команд, направленных на непрерывное экологическое просвещение и системное внедрение раздельного сбора отходов», — рассказали организаторы, представители движения ЭКА.
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Учебные заведения, команды которых успешно выполнят все задания квеста, станут частью Ассоциации «зеленых» вузов России. Студенты, в свою очередь, могут выиграть поездку в Москву на II слет Ассоциации.