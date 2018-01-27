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19:47, 27 января 2018 394
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Рязанцев пригласили на лекцию о религиозном содержании фильмов Федерико Феллини

Рязанцев пригласили на лекцию о религиозном содержании фильмов Федерико Феллини

Рязанцев пригласили на лекцию о религиозном содержании фильмов «Ангелы и демоны Федерико Феллини». Об этом сообщили на сайте «Vezdekultura».

Заведующий кафедрой теологии РГУ имени Есенина игумен Лука Степанов расскажет о биографии режиссера и проанализирует религиозное содержание его картин.

Лекция пройдет в воскресенье, 28 января, в рязанском политехническом институте. Начало в 13:00, вход свободный.

Справка

Федерико Феллини — итальянский кинорежиссер, родился в 1920 году в Римини. Обладатель пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Свой первый фильм «Огни варьете» он поставил в 1950 году. Феллини снял такие фильмы, как «Сладкая жизнь», «Ночь Кабирии», «Мошенники», «Голос луны» и другие.

В 1993 году режиссер скончался в Риме.

Фото сайта Кино-театр.ру


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