Лидер группы «Звери» отсудил полмиллиона рублей за нарушение авторских прав спустя три года

Лидер группы «Звери» Роман Билык отсудил полмиллиона за нарушение авторских прав создателями фильма «Выпускной». Об этом он заявил в своем
В 2014 году вышел
«После трех лет борьбы за справедливость и шести судебных процессов представители кинокомпании „Централ партнершип“ и кинокомпании „Лунапарк“ в последнем судебном заседании признали кражу интеллектуальной собственности Ромы Зверя», — отметил артист в сообщении.
После трёх лет борьбы за справедливость и шести судебных процессов, представители кинокомпании "Централ партнершип" и Кинокомпании "Лунапарк" в последнем судебном заседании признали кражу интеллектуальной собственности Ромы Зверя: песня «Южная ночь» была незаконно использована в рекламном ролике (трейлере) фильма "Выпускной". ⠀ 9 арбитражный апелляционный суд опубликовал на своем официальном сайте соответствующее решение от 29 ноября 2017, по которому авторские права Ромы Зверя были нарушены. После долгих препирательств 9 арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам, который дважды отменял объективное решение второй судебной инстанции, вышло постановление, по которому Рома Зверь, исполнитель и автор песни «Южная ночь», получает денежную компенсацию с ответчиков. ⠀ Весь 2017 год артист и его адвокат Александр Звонков доказывали, что автором украденной для рекламы фильма песни является именно Роман Билык. #приветгазпрому #девочкимальчикитанцуем #звери #ромазверь