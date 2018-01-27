Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:57, 27 января 2018 1 299
 0    0

В мире животных. Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лис и лосей

В мире животных. Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лис и лосей

Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лис и лосей. Об этом сообщили на сайте парка.

В сообщении отметили, что после того, как морозы установились, у сотрудников заповедника появилась возможность пройти к фотоловушкам, чтобы списать данные и заменит аккумуляторы.

«Осенью по этой тропе, засыпанной сухими дубовыми листьями, ходили кабаны, волки и лоси. Уже в середине декабря тропа скрылась под водой, число проходящих по ней животных резко снизилось, но лоси продолжали ходить до морозов», — рассказали в сообщении.

После появления тонкого льда по тропе ходили только лисицы.

Фото сайта Окского заповедника


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:57, 27 января 2018
В мире животных. Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лис и лосей
12:48, 27 января 2018
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
19:31, 26 января 2018
В Рязани собираются благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера — Карабасов 3
13:55, 26 января 2018
Синоптики рассказали о погоде на выходные
13:17, 25 января 2018
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -22 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Феникс рязанских долгостроев. ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

Феникс рязанских долгостроев. ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 030
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 37 709
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 18 773
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 17 484
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 056
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Форум