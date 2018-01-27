В мире животных. Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лис и лосей

Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лис и лосей. Об этом сообщили на
В сообщении отметили, что после того, как морозы установились, у сотрудников заповедника появилась возможность пройти к фотоловушкам, чтобы списать данные и заменит аккумуляторы.
«Осенью по этой тропе, засыпанной сухими дубовыми листьями, ходили кабаны, волки и лоси. Уже в середине декабря тропа скрылась под водой, число проходящих по ней животных резко снизилось, но лоси продолжали ходить до морозов», — рассказали в сообщении.
После появления тонкого льда по тропе ходили только лисицы.
Фото сайта Окского заповедника