Ехавшая на вызов пожарная машина попала в аварию на улице Дзержинского

Утром в субботу, 27 января, на улице Дзержинского произошла авария с участием пожарной машины. Автомобиль ехал на вызов, рассказал RZN.info один из пожарных.
ДТП произошло примерно в 8:10. По словам мужчины, они объезжали стоявший на перекрестке Volvo с девушкой за рулем. Поворачивая налево, на улицу Семена Середы, она не заметила ехавший с включенными маячками и сиреной пожарный автомобиль. В результате он врезался в иномарку, повредив ей левые двери.
Как отметил собеседник, в результате аварии никто не пострадал. Однако на вызов пришлось отправить экипаж из другой части.
Сейчас пожарные ищут свидетелей, которые видели ДТП или записали его на регистраторы. Очевидцев просят написать