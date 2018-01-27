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11:43, 27 января 2018 3 604
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Ехавшая на вызов пожарная машина попала в аварию на улице Дзержинского

Ехавшая на вызов пожарная машина попала в аварию на улице Дзержинского

Утром в субботу, 27 января, на улице Дзержинского произошла авария с участием пожарной машины. Автомобиль ехал на вызов, рассказал RZN.info один из пожарных.

ДТП произошло примерно в 8:10. По словам мужчины, они объезжали стоявший на перекрестке Volvo с девушкой за рулем. Поворачивая налево, на улицу Семена Середы, она не заметила ехавший с включенными маячками и сиреной пожарный автомобиль. В результате он врезался в иномарку, повредив ей левые двери.

Как отметил собеседник, в результате аварии никто не пострадал. Однако на вызов пришлось отправить экипаж из другой части.

Сейчас пожарные ищут свидетелей, которые видели ДТП или записали его на регистраторы. Очевидцев просят написать Алексею Марьину.


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